الحكومة الجزائرية تعلن قرب فتح معبر الدبداب مع ليبيا

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كشفت الحكومة الجزائرية بأنّه سيتمّ فتح معبر الدبداب البري أمام الحركة التجارية مع ليبيا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وطلب وزير التجارة الجزائري كمال رزيق – بحسب لييا الاقتصادية – من مستثمري بلاده للاستثمار في السوق الليبية الصاعدة، لاسيما المختصّين في المنتجات الغذائية ومواد البناء المطلوبة بقوّة.

وعبّر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج في مايو الماضي عن رغبة بلاده في إنشاء منطقة تجارية حرّة مع الجزائر.

ومن المتوقّع أن ترتفع المبادلات التجارية بفتح المعبر 3 مليارات دولار، مقابل 65 مليون دولار حالياً، منها 59 مليون دولار صادرات جزائرية نحو ليبيا.

كما اتّفق البلدان خلال زيارة الحويج للجزائر على ضرورة تفعيل اتفاقية منع الازدواج الضريبي بينهما، التي يعود تاريخ توقيعها إلى 1988.

ومعبر الدبداب و يقع بالقرب من مدينة غدامس بالغرب الليبي، ويُعدّ المعبر أهم 3 معابر برية تم غلقها منذ 2014 بسبب الأوضاع في ليبيا.