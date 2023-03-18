ديوان المحاسبة يشارك بجلسات صندوق النقد حول التعديلات المالية للدولة

الوطن|رصد

شارك رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في جلسات المشاورات التي أجراها صندوق النقد الدولي حول المادة الرابعة من اتفاقية الصندوق، بمشاركة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ووزراء المالية الاقتصاد والتخطيط والعمل في الحكومة المنتهية، بالإضافة إلى العديد من ممثلي الوزارات الأخرى والمؤسسات ومديري البنوك التجارية.

وانتهت المشاورات إلى توصيات نحو تحسين المالية العامة وتفعيل دور القطاع المصرفي، كالموازنة الموحدة وتحديد أولويات الإنفاق والحد من الإنفاق الموسمي وإصلاح سياسة الدعم وتوحيد المؤسسات الاقتصادية وتحسين تبادل البيانات ورفع مستوى الإفصاح والشفافية.

بدوره أكد شكشك على أهمية ملاحظات الخبراء المحليين والدوليين، وأنها محل دراية واهتمام من قبل الديوان ومصرف ليبيا المركزي منذ سنوات، فيما عزا سبب عدم تفعيلها على أرض الواقع إلى الظروف التي مرت بها البلاد.

كما شدد شكشك خلال الاجتماع على ضرورة الحد من الإنفاق التسييري والإنفاق الموازي مع أهمية الاستمرار في جلسات التشاور وتحليل البيانات والوقوف على الانحرافات وتلافيها بقدر المستطاع.