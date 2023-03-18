الحكومة المنتهية تقرر وضع سعر استرشادي للحوم في الأسواق

الوطن|رصد

قال مدير الإدارة التجارية في وزارة الاقتصاد بالحكومة منتهية الولاية مصطفى قدارة، إنه قد صدر قرار بوضع سعر استرشادي للحوم في الأسواق، وذلك لمواجهة الغلاء، بعدما سجلت هذه السلعة ارتفاعات لافتة خلال الفترة الماضية

وأوضح قدارة، في تصريحات صحفية أنه سيتم إعلام المواطن بالأسعار دوريًا بغرض السيطرة على الأسعار في الأسواق، لا سيما قبيل شهر رمضان، لافتًا إلى وجود تفاوت كبير في سعر السلعة بين تاجر وآخر، متوقعًا أن تؤدي التسعيرة الاسترشادية إلى خفض أسعار اللحوم في السوق بنحو 20%.