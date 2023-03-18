رياح قوية مثيرة للأتربة تضرب ليبيا.. تعرف على التفاصيل

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أن يؤثر منخفض جوي صحراوي على مناطق غرب ليبيا، اليوم السبت، وذلك مع هبوب رياح نشطة إلى قوية أحيانا مثيرة للأتربة والغبار، مع تكاثر للسحب بداية من غد الأحد، قد يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

وقال المركز في نشرته الجوية: “المنخفض الجوي الصحراوي قادم من جنوب الجزائر ويتحرك باتجاه مناطق غرب ليبيا مصحوبا برياح جنوبية شرقية نشطة إلى قوية أحيانا من مساء اليوم على مناطق الجنوب ويشمل مناطق الشمال غدا الأحد”.

وأضافت النشرة أن تلك الرياح قد تكون مثيرة للاتربة والغبار مما يتسبب في هبوط الرؤية الافقية، فيما تتكاثر السحب غدا على مناطق غرب ليبيا، وقد يتخللها سقوط أمطار متفرقة.