بنغازي.. القبض على تاجر مخدرات سرق أغراض مسجد في بوعطني

الوطن| رصد

أعلنت مديرية أمن بنغازي عن ضبط مركز شرطة بوعطني شخصًا سرق أغراض صيانة مسجد الكرامة بمنطقة بوعطني، واتضح تورطه أيضا في الاتّجار بمواد مخدرة.

تعود بداية الواقعة إلى ورورد معلومات لأعضاء التحريات بالمركز عن سرقة شخص أسلاكًا كهربائية ومعدات كهربائية أخرى من المسجد، حيث توجّه أعضاء التحري إلى المكان، وتمكّنوا من تحديد المتهم بعد مراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة، حسب بيان لمديرية أمن بنغازي.

وأوقف رجال التحريات المتهم وبحوزته قطعًا من مادة الحشيش المُخدرة، ثم نُقل إلى المركز، حيث اعترف بسرقته أغراض المسجد، بالإضافة إلى تعاطيه مخدر الحشيش وعمله في تجارته، وقد اتُخذت الإجراءات القانونية معه ثم أحيل إلى النيابة العامة.