القبض على متهم هاجم منازل أقاربه وهددهم بالقتل في صبراتة

العنوان-طرابلس

قالت مديرية أمن صبراتة أنها ألقت القبض على متهم بالهجوم على منازل أقاربه وهددهم بالقتل، أمس الجمعة.

وقالت المديرية في بيان لها إن أعضاء وحدة التحري والقبض بمركز شرطة صبراتة تمكنوا من القبض على المتهم، وذلك على خلفية قيامه بالتهجم على منازل أقاربه وتهديدهم بالقتل وإطلاق النار.

وضبط المتهم جاء بعد الاستعانة ببعض الدوريات التابعة لديوان المديرية، إذ جرت مداهمة المنزل والقبض على المتهم، متلبسا بحيازة سلاح ناري (من نوع مقرون) وتعاطي المخدرات، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وأودع بالحجز.