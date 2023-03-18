بالصور… حالة الطقس في ليبيا اليوم السبت (18 مارس 2023)

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 18 مارس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، منخفض جوي صحراوي يؤثر على مناطق غرب ليبيا برياح نشطة إلى قوية احيانا مثيرة للأتربة والغبار، مع تكاثر للسحب من يوم الغد قد يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر يوم الغد قد يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط من مساء اليوم على اغلب المناطق مثيرة للأتربة والغبار ، مما تسبب هبوط الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-24)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-22)مْ، ولا تتجاوز (14)مْ على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر يوم الغد على اغلب المناطق .

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال على بعض المناطق، مما تسبب هبوط الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30- 35)مْ، ولا تتجاوز (24)مْ على الجفرة.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-27)مْ على اغلب المناطق.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:16)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:12).