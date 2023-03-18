محذراً من هذا (الأمر).. الارصاد: منخفض جوي يؤثر طقس ليبيا وأمطار متفرقة غداً بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 18/ 03 / 2023م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب تقرير الارصاد الصادر عن المركز فإن الاجواء تتأثر بمنخفض جوي صحراوي قادم من جنوب الجزائر يتحرك باتجاه مناطق غرب ليبيا مصحوب برياح جنوبية شرقية نشطة إلى قوية احيانا من مساء هذا اليوم على مناطق الجنوب.

ووفقا للأرصاد الجوية يشمل تأثر المنخفض الجوي يوم الغد مناطق الشمال، محذراً من الرياح المثيرة للاتربة والغبار مما تسبب في هبوط الرؤية الافقية.

وتوقعت الارصاد الجوية أن تتكاثر السحب من يوم الغد على مناطق غرب ليبيا قد يتخللها سقوط امطار متفرقة.

وكانت الارصاد الجوية توقعت في تقرير يوم امس، من بداية الاسبوع (يومي السبت والاحد) أن تتأثر المناطق الغربية بمنخفض صحراوي مصحوب برياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة إلى قوية السرعة مثيرة للاتربة والغبار مما تسبب في انخفاض الرؤية الافقية خاصة على مناطق الجنوب الغربي ومناطق جبل نفوسة مع تكاثر للسحب من مساء الأحد .

والله اعــــــــــلم.