سفير ألمانيا: ندعم مبادرة باتيلي لتمكين الانتخابات في ليبيا نهاية العام

أعرب سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت عن دعم بلاده لمبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي لتمكين الانتخابات في ليبيا بحلول نهاية العام 2023.

وأكد سفير ألمانيا في تغريدة له بموقع “تويتر” إن بلاده تدعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمبعوث الأممي لتمكين الانتخابات في ليبيا بحلول نهاية عام 2023.

وأعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا خلال إحاطته أمام مجلس الأمن عن آلية لجمع مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلون عن النساء والشباب، لتيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023.