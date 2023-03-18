ضبط مروج للمخدرات سرق أغراضا من أحد مساجد بنغازي

العنوان-بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط شخصًا سرق أغراض صيانة مسجد الكرامة بمنطقة أبوعطني، اتضح تورطه أيضا في الاتّجار بمواد مخدرة.

وأوضحت المديرية أن الواقعة تعود إلى ورود معلومات لأعضاء التحريات بمركز شرطة أبوعطني عن سرقة شخص أسلاكًا كهربائية ومعدات كهربائية أخرى من المسجد، حيث توجّه أعضاء التحري إلى المكان، وتمكّنوا من تحديد المتهم بعد مراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة.

وأوقف رجال التحريات المتهم وبحوزته قطعًا من مادة الحشيش المُخدرة، ثم نُقل إلى المركز، حيث اعترف بسرقته أغراض المسجد، بالإضافة إلى تعاطيه مخدر الحشيش وعمله في تجارته، وقد اتُخذت الإجراءات القانونية معه ثم أحيل إلى النيابة العامة.