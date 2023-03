أوغلو: مناقشة الملف الليبي ستكون ضمن زيارة وزير الخارجية التركي للقاهرة

ليبيا – أكد مجاهد دورموش أوغلو، الأمين العام لمجموعة الصداقة البرلمانية التركية المصرية، أهمية زيارة وزير الخارجية التركي شاويش أوغلو للقاهرة، موضحاً أنها تمت بناء على دعوة من وزير الخارجية المصري سامح شكري.

دورموش أوغلو، وهو نائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، قال في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إن الاجتماع بين الوزيرين سيطور حوارًا حول حل المشاكل الإقليمية، مضيفًا “أنا شخصياً لا أعتقد أن هناك مشكلة غير قابلة للحل بيننا، سيتم بالتأكيد تشكيل أرضية تعاون اقتصادي واجتماعي وسياسي”.

واعتبر أن العلاقة الأخوية القوية بين الشعبين المصري والتركي تتطلب ذلك بالفعل، مشيراً إلى أن الدولة المصرية وشعبها كانوا معهم في الزلزال، وقد جاء وزير الخارجية المصري سامح شكري شخصياً إلى تركيا وشاركنا آلامنا، ومثل هذا الحوار سيستمر في تصاعد إيجابي.

