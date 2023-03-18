الدبيبة: العمل السياسي يحتاج لعلو صوت المصلحين لتحقيق المصالحة

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن ساحة العمل السياسي تحتاج إلى علو صوت المصلحين والوعظ وأهل القرآن لتحقيق المصالحة.

وأضاف الدبيبة خلال حفل إشهار الطبعة الأولى من مصحف الأوقاف الليبية أن الحكومة ستواصل دعمها لكل ما يتعلق بخدمة كتاب الله داعيا شباب ليبيا للتمسك بوسطية الإسلام والبعد عن التطرف والتشدد.

وبين الدبيبة أن الحكومة أوفت بوعودها بشأن زيادة المكافآة الشهرية لمحفظي القرآن الكريم داعيا كافة مشائخ ووعاظ ليبيا إلى التعاون وأن يتحدوا تحت لواء القرآن الكريم.