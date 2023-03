الحويج: ساعون لرفع مستوى المنتجات المحلية وإيجاد أسواق خارجية لها

ليبيا- زار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الحويج “بازار أهلًا رمضان” المقام على أرض معرض طرابلس الدولي.

ووفقًا لبيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، رافق الحويج في زيارته مدير عام المعرض إسلام جعفر لإطلاعه على معروضات “بازار أهلًا رمضان” من التمور ومشتقات الألبان والعسل والبقوليات.

ونقل البيان عن الحويج تأكيده استعداد الوزارة والجهات التابعة لها لتقديم كافة التسهيلات، والقيام بكل الإجراءات لرفع مستوى المنتجات المحلية وإيجاد أسواق خارجية لها.

