وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم السبت إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية هي الأولى منذ 11 عام.

وقالت وكالة الأناضول التركية، إن أوغلو كان في استقباله في مطار القاهرة مساعد وزير الخارجية المصري إيهاب ناصر، والقائم بأعمال السفارة التركية صالح موطلو شن، وعدد من المعنيين.

وعقب المصافحة الشهيرة خلال مونديال قطر بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والمصري عبدالفتاح السيسي، عقد مسؤولون رفيعو المستوى من البلدين اجتماعات تصدرها نقاش حول الملف الليبي

وبحسب وسائل إعلام حينها حظي الملف الليبي بالجانب الأكبر من المناقشات، والذي كان جزءا من سبب توتر العلاقات بين البلدين خلال السنوات الماضية.

المصدر: وكالة الاناضول التركية + قناة ليبيا الأحرار

The post لأول مرة منذ 11 عاما.. وزير الخارجية التركي يحط رحاله في القاهرة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار