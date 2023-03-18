لضمان تشغيله.. مستشفى أوباري تنضم للعمل تحت إشراف مؤسسة النفط الليبية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، انضمام مستشفى أوباري العام للعمل تحت إشرافها، بناءا على قرار من رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة.

وقالت المؤسسة في بيان لها، اليوم السببت، إن ضم المستشفى جاء لضمان تشغيله بمعايير طبية ذات جودة عالمية، مشيرة إلى أن سعته 120 سريرا، وجرى افتتاحه العام 1989.

وأوضحت المؤسسة في بيانها، معاناة المستشفى من النقص الحاد في الأطقم والأجهزة والمعدات الطبية. ويضم المستشفى أقسام الأطفال والنساء والعيون ومختبرا وغرفا للعمليات وقسما للعلاج الطبيعي وغسيل الكلى.

كما يقدم خدماته لمنطقة أوباري بالجنوب الغربي، التي تضم 3 بلديات على امتداد 200 كيلومتر، إضافة إلى خدمته لمناطق غات وتهالة والعوينات، وهو الذي يبعد 180 كيلومترا عن سبها والوحيد في منطقة وادي الآجال.