المغربي يوضح أسباب ضعف مياه النهر الصناعي في المشاريع الواقعة بين إجدابيا وسرت

الوطن| رصد

كشف آمر كتيبة حماية النهر الصناعي، العميد محمد بلاش المغربي، عن أسباب ضعف مياه النهر الصناعي في المناطق والمشاريع الواقعة بين إجدابيا وسرت عقب انتهاء أعمال الصيانة على خطوط المنظومة “TB و SS ” التي نفذها الجهاز في مطلع فبراير الماضي.

وقال المغربي في تصريحات صحافية، اليوم السبت، إن الفرق الفنية شرعت عقب تلك الصيانة في عملية إعادة تعبئة الخط من المصدر “آبار تازربو والسرير” إلى خزان التجميع والموازنة إجدابيا وانهت العملية بنجاح.

وأضاف أن الفرق الفنية شرعت الخميس الماضي في عملية إعادة تعبئة منظومة ” SS قطاع AS” وإغلاق فتحات التغذية في مناطق البريقة والعقيلة وبشر ومشاريع “بشر ووادي أكحيلة والنوفلية وأم القنديل وأهراوة”.

وبين أنه مع عملية التعبئة يزداد منسوب المياه ومعدل الضغط في الأنابيب بصورة ممتازة وستستغرق مدة من 48 ساعة إلى 72 ساعة، ليتم بعدها فتح البوابة الرئيسية ومباشرة ضخ المياه للمناطق والمشاريع الواقعة بين أجدابيا وسرت.