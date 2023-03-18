الدبيبة: البعض يحاول إغراق ليبيا بالكذب والتطرف

شارك رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، في حفل إشهار الطبعة الأولى من مصحف الأوقاف الليبية، المقام في مجمع قاعات غابة النصر بطرابلس.

وقال الدبيبة، خلال حفل الإشهار اليوم السبت، إن البعض يحاول إغراق ليبيا في وسط الكذب والفوضى والتطرف.

ودعا الدبيبة شباب ليبيا إلى التمسك بوسطية الإسلام والبعد عن التطرف والتشدد، لافتا إلى أن الأشقياء يحاولون الإيقاع بين أبناء شعبنا والابتعاد بهم عن جوهر الدين الحنيف.

وقال: إن ساحة العمل السياسي تحتاج إلى علو صوت المصلحين والوعاظ وأهل القرآن لتحقيق المصالحة، مؤكدا أن حكومته ستقدم دعمها لكل ما يتعلق بخدمة كتاب الله.