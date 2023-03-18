أمن طرابلس تعلن سبب الزحام بالطريق السريع

أعلنت مديرية أمن طرابلس اليوم السبت وجود زحام بالطريق السريع من الناحية الشرقية باتجاه الغرب بسبب وضع الحاجز الخرساني على جانبي الطريق.

وبينت مديرية أمن طرابلس عبر مكتبها الإعلامي أن مكتب شؤون المرور ينبه السائقين إلى أن الزدحام الحاصل بالطريق السريع من ناحية الشرقية باتجاه الغرب ناتج عن وضع شركة الاشغال العامة الحاجز الخرساني على جانبي الطريق السريع وذلك لمنع وقوع الحوادث المرورية.

ودعت مديرية أمن طرابلس المواطنين إلى الانتباه وأخد الحيطة والحذر حفاضاً على السلامة العامة للجميع .