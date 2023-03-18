الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه للبعثة الأممية في إجراء الانتخابات الليبية خلال 2023

العنوان-طرابلس

قال الناطق باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية الأوروبية، بيتر ستانو، أمس الجمعة، إن إجماع مجلس الأمن الدولي حول ليبيا بمثابة خطوة ممتازة نحو الأمام.

وأكد الناطق الأوروبي على دعم الاتحاد الأوروبي لمقترحات الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، واعتبر أن هذه المقترحات تسهل المسار السياسي المؤدي إلى الانتخابات.

وشدد الناطق الأوروبي على استعداد الاتحاد الأوروبي دعم البعثة الأممية وليبيا في هذا الإطار.

وكان قد أكد مجلس الأمن الدولي دعمه لمبادرة باثيلي، الرامية إلى إجراء الانتخابات خلال العام 2023، ودوره في الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة تيسرها المنظمة الدولية، محذرا من فرض عقوبات بحق مقوضي العملية السياسية ومعرقلي الانتخابات أفرادا كانوا أو كيانات.