ليبيا.. جهاز الإسكان يعلن إنجاز أكثر من 90% بمشروعات الإمداد المائي بزلطن

أعلن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق في ليبيا، عن أن نسب إنجاز مشروعات الإمداد المائي وشبكة المياه ببلدية زلطن تجاوزت 90%.

وقام مكتب الساحل الغربي التابع للجهاز، وبمشاركة رئيس ومهندسي قسم المرافق بزيارة إلى بلدية زلطن للاطلاع على مدى إنجاز تلك المشروعات.

وعقد مسؤولو المكتب اجتماعا مع أعضاء المجلس البلدي زلطن ومدير الشؤون الإدارية والمالية ومكتبي المرافق ولمشروعات بالبلدية، لمناقشة مشروعات الإمداد المائي وشبكة المياه.

وقدم مسؤولو البلدية توضيحا شامل عن الأعمال، ونسب الإنجاز التي تجاوزت 90%، مضيفين أنه جار العمل على استكمال باقي البنود خلال الأيام القريبة المقبلة.