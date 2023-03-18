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بن قدارة: مستشفى أوباري يصبح تحت إشراف مؤسسة النفط

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن مستشفى أوباري العام بات تحت إشرافها، بناء على قرار من رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة.

وأوضحت المؤسسة في بيان، اليوم السببت، أن ضم المستشفى جاء لضمان تشغيله بمعايير طبية ذات جودة عالمية، مشيرة إلى أن سعته 120 سريرا، وجرى افتتاحه العام 1989.

وأكد البيان معاناة المستشفى من النقص الحاد في الأطقم والأجهزة والمعدات الطبية. ويضم المستشفى أقسام الأطفال والنساء والعيون ومختبرا وغرفا للعمليات وقسما للعلاج الطبيعي وغسيل الكلى.

كما يقدم خدماته لمنطقة أوباري بالجنوب الغربي، التي تضم 3 بلديات على امتداد 200 كيلومتر، إضافة إلى خدمته لمناطق غات وتهالة والعوينات، وهو الذي يبعد 180 كيلومترا عن سبها والوحيد في منطقة وادي الآجال.

ووصل وفد المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة الصحة إلى مدينة أوباري لاستلام مستشفى أوباري العام وضمه لمصحة النفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط تنفيذًا لمبادرة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ” فرحات بن قدارة “.

 

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الوطن الليبية

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