بن قدارة: مستشفى أوباري يصبح تحت إشراف مؤسسة النفط

الوطن| رصد

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن مستشفى أوباري العام بات تحت إشرافها، بناء على قرار من رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة.

وأوضحت المؤسسة في بيان، اليوم السببت، أن ضم المستشفى جاء لضمان تشغيله بمعايير طبية ذات جودة عالمية، مشيرة إلى أن سعته 120 سريرا، وجرى افتتاحه العام 1989.

وأكد البيان معاناة المستشفى من النقص الحاد في الأطقم والأجهزة والمعدات الطبية. ويضم المستشفى أقسام الأطفال والنساء والعيون ومختبرا وغرفا للعمليات وقسما للعلاج الطبيعي وغسيل الكلى.

كما يقدم خدماته لمنطقة أوباري بالجنوب الغربي، التي تضم 3 بلديات على امتداد 200 كيلومتر، إضافة إلى خدمته لمناطق غات وتهالة والعوينات، وهو الذي يبعد 180 كيلومترا عن سبها والوحيد في منطقة وادي الآجال.