الملف الليبي حاضر في مباحثات وزيري الخارجية المصري والتركي في القاهرة

استعرض السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أهم مباحثاته مع نظيره التركي حول القضايا الإقليليمة، قائلًا: “ بجانب التباحث في العلاقات الثنائية تم التباحث أيضًا في الأوضاع الإقليمية سواء كانت متصلة بالقضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق”.

وأضاف “شكري”، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره التركي، “تطرقنا في نقاشاتنا إلى الأوضاع في ليبيا وكيفية مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الاستقرار بالمنطقة والإسهام في الحل الإيجابي للإشكاليات العالقة”.

وتابع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الملف الليبي كان من بين القضايا التي جرت مناقشتها خلال زيارته إلى مصر.