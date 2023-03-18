مدير أمن طرابلس يوجه بوضع خطة لمواجهة الكثافات المرورية

وجه مدير أمن طرابلس خليل وهيبة بوضع خطة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة خلال شهر رمضان لتذليل العقبات أمام المواطنين ومرتادي الطرقات العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع مدير أمن طرابلس اليوم السبت مع مساعدي مدير الأمن للشؤون الأمنية والعامة ورؤساء المكاتب بالمديرية بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

وأعلن مدير أمن طربلس خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المديرية عن حالة التأهب لتأمين الشوارع والميادين خلال شهر رمضان المبارك، وتكليف مساعديه ورئيس مكتب شؤون المرور بضرورة تكثيف الحملات الأمنية خلال شهر رمضان من أجل المحافظة على الأمن ومنع الظواهر السلبية ومكافحة الجريمة.

وطالب مدير الأمن بضرورة الرفع من وتيرة العمل الأمني وبذل أقصى الجهود لتحقيق الأمن للوصول لأفضل معدلات الأداء الأمني لمواجهة المشاكل وتسيير الحركة المرورية على كل الطرقات والميادين الرئيسية وذلك من خلال وضع خطة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة خلال شهر رمضان لتذليل العقبات أمام المواطنين ومرتادي الطرقات العامة.