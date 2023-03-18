وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان مستجدات الملف الليبي

بحث السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، مع نظيره التركي مولود شاوش أوغلو، عددا من القضايا الإقليمية.

وقال وزير الخارجية المصري، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره التركي: “بجانب التباحث في العلاقات الثنائية تم التباحث أيضًا في الأوضاع الإقليمية سواء كانت متصلة بالقضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق”.

وأضاف” شكري”: “وتطرقنا في نقاشاتنا إلى الأوضاع في ليبيا وكيفية مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الاستقرار بالمنطقة والإسهام في الحل الإيجابي للإشكاليات العالقة”.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الملف الليبي كان من بين القضايا التي جرت مناقشتها خلال زيارته إلى مصر.