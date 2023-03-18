حملة مكثفة في درنة تستهدف السلخانات ومحلات بيع اللحوم والدواجن

الوطن| رصد

أعلنت مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع درنة عن إطلاق حملة تفتيشية مكثفة تستهدف السلخانات ومحلات بيع اللحوم والدواجن بالمدينة.

ويرأس الحملة مكتب المحامي العام في درنة وعضوية كل من مركز الرقابة علي الأغذية والأدوية مكتب درنة وجهاز الحرس البلدي فرع درنة.

وتهدف الحملة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة لدى المركز وللاشتراطات الصحية اللازمة وهذا من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطن داخل مدينة درنة وضواحيها.

وكان قد اجتمع اليوم السبت مدير مكتب الرقابة علي الأغذية والأدوية درنة المهندس أشرف سلامة بمقر مجمع المحاكم والنيابات درنة مع رئيس نيابة درنة الابتدائية أكرم مخلوف والمحامي العام بمحكمة استئناف درنة أنور عطية ووكيل نيابة درنة ابراهيم بن طاهر ووكيل نيابة درنة الاستاذ ادريس الفايدي ورئيس جهاز الحرس البلدي فرع درنة وبرفقتة رئيس قسم الرقابة الداخلية بالمكتب الدكتور الوافي المنصوري تم النقاش والحوار المتبادل بخصوص انطلاق حملة تفتيشية مكثفة في المدينة.