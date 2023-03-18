شركة البريقة: الازدحام على الوقود بسبب قرب شهر رمضان

أرجعت شركة البريقة لتسويق النفط الازدحام الموجود على محطات الوقود من قبل المواطنين إلى ازدياد الطلب على الوقود وباقي السلع استعداداً للشهر الفضيل.

وذكرت الشركة، في بيان لها، “أنه لوحظ من خلال متابعة عمل المحطات حالة من الازدحام وإن كان مبرراً وهو ما درجت عليه العادة أثناء مثل هذه المناسبات الدينية التي يتم فيها ازدياد الطلب على الوقود وباقي السلع استعداداً للشهر الفضيل”.

وطمأنت الشركة المواطنين بعدم التزاحم و بأن محطات الشركة وبعض المحطات الأخرى التابعة لشركات التوزيع ستكون مفتوحة أمام الجمهور وعلى مدار الساعة و اليوم والتي سيتم نشرها لاحقاً علي الصفحة الرسمية للشركة.

ولفتت إلى أنها رصدت في بعض المستودعات داخل نطاق توزيعها حركة ازدحام على الوقود، مؤكدة استمرار التزويد وفق المختنقات بها مع توفر الوقود بجميع مستودعات الشركة وتدفقه من المصدر بصورة طبيعية من خلال الموانئ البحرية و المصافي المحلية.

وجددت الشركة الدعوة لأصحاب محطات الوقود التي تواجه صعوبة في التزود من قبل الشركات التابعة التوجه للتزود مباشرة من مستودعات الشركة عملا بتوجيهات الحكومة الوطنية و تنفيذاً لتعليماتها في المنشور رقم 2 الصادر عنها بتاريخ 2023/2/23م. شريطة أن تكون ضمن المحطات المعتمدة لدينا بمنظومة المبيعات المركزية ووفقاً لكميات ومعدلات التوزيع المعتادة حفاظاً على الأمن القومي للبلاد.