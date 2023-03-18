شاهد .. “ما خفي أعظم” يكشف المهام السرية للفريق الروسي في ليبيا ودول مجاورة

كشف برنامج قناة الجزيرة الممولة من دولة قطر، والمسمى بـ “ما خفي أعظم” عن الحصول على الأرشيف السري لوثائق الفريق الروسي في ليبيا الذي اعتقل في العاصمة طرابلس عام 2019.

وعرض تحقيق “ما خفي أعظم” وثائق وصورا ولقطات، يكشف عنها للمرة الأولى، توثق المهمات السرية التي قام بها الفريق الروسي في ليبيا ودول مجاورة، بقيادة مكسيم شوغالي الذي يتهم بأنه أحد أبرز مساعدي يفغيني بريغوجين مؤسس مليشيا “فاغــنر” الروسـية.

التحقيق الذي يحمل عنوان “أسرار شوغالي” تمكن من إجراء مقابلة مع شوغالي نفسه الذي أفرج عنه مع مساعده في صفقة غامضة بعد عام و8 أشهر من الاعتقال.

كما تمكن التحقيق من إجراء مقابلات حصرية مع شخصيات ومسؤولين على صلة بالملف، وكواليس المفاوضات التي جرت أثناء المعارك في العاصمة الليبية آنذاك.

ويأتي هذا في وقت عاد فيه الحديث بقوة عن قوات “فاغــنر” ومشاركتها في الحـرب الأوكـرانية، وإدراج الاتحاد الأوروبي أخيرا للشخصيات المرتبطة بها على قوائم العقـوبات، ومن أبرزهم شوغالي.

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