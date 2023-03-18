وزير الخارجية المصري ونظيره التركي يبحثان الأوضاع في ليبيا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أنه بحث مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو عددا من الموضوعات بينها الأوضاع في ليبيا.

وبين شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي في القاهرة أن الجانبين بحثا الأوضاع الإقليمية سواء المتصلة بالقضية الفلسطينية أو الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق.

وأشار وزير الخارجية إلى أن المشاورات تطرقت لمسار تطبيع العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة، موضحا أن المباحثات خلال ساعتين تناولت كافة القضايا الثنائية والاوضاع الاقليمية والتحديات التي تواجه البلدين.