حكومة الوحدة: فتح باب الترشح لبرلمان شباب ليبيا

أعلنت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية عن فتح باب الترشح لبرلمان شباب ليبيا (الدورة السنوية الثانية) ضمن مبادرة التعلم الديمقراطي للشباب، ليضم عدد 200 شاب وشابة من مختلف مناطق ومدن ليبيا.

وبينت حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن ثمة أربعة شروط للترشح لعضوية برلمان الشباب الليبي وهي أن يكون قد أتم السابع عشر من عمره، ولا يتجاوز الخمس وعشرون سنة ميلادية وقت ترشحه و ألا يكون عضواً باللجنة العليا المنظمة للانتخابات وأن يلتزم بالقواعد التي تحددها اللجنة العليا للمترشحينإضافة إلى التعهد باحترام السلوك القويم طيلة الدورة السنوية من نموذج محاكاة الهيئة التشريعية.

ودعت الحكومة الراغبين في الترشح ممن تنطبق عليهم الشروط المذكورة، عليهم تعبئة نموذج إلكتروني مخصص لذلك مؤكدة أن آخر موعد لاستقبال طلبات الترشح هو مساء يوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023م.