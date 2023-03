ليبيا – قال مروان الدرقاش الناشط الإسلامي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني إن من ورط الليبيين في التدخل الدولي باتفاق الصخيرات وسخروا من الاتفاق الليبي الليبي الذي سعى إليه نوري أبوسهمين من قبل يرفضون اليوم مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي .

الدرقاش وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أضاف:” من يرفضون مبادرة باتيلي بحجة التدخل الدولي يسوقون للاتفاق الليبي الليبي بين محمد صوان وعقيلة صالح”.

Shares

The post الدرقاش: الرافضون لمبادرة باتيلي بحجة التدخل الدولي يسوقون للاتفاق الليبي الليبي بين صوان وصالح first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية