العريبي: لا يمكن السماح للمساس بثروات ليبيا تحت أي مبرر

صرح رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسي العربيى بأنهم يدرسون تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد عن حقل البوري النفطي والجرف القاري للرد عليها بشكل رسمي

وشدد العريبي في تصريح صحفي اليوم السبت على عدم القبول أو السماح بالمساس بثروات ليبيا التي هى ملك للشعب الليبي تحت أي ظروف أو مبررات.

يشار إلى أن الرئيس التونسي قد صرّح خلال زيارته لمقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، قبل يومين، بأن تونس لم تحصل من حقل البوري إلا الفتات القليل، مطالبًا بمقاسمة الحقل مناصفة بين ليبيا وتونس، مضيفا أن الحقل يمكن أن يؤمّن كل حاجيات تونس وأكثر.

وكانت محكمة العدل الدولية بلاهاي قد حكمت في 24 فبراير عام 1982، في الخلاف الليبي – التونسي لصالح ليبيا بكامل الجرف القاري بأغلبية 10 أصوات مقابل ( 4 ) أصوات .

وبعد أن تقدمت تونس لمحكمة العدل الدولية بلاهاي بطلب في إعادة النظر في الحكم قصد تعديله صدر بتاريخ 10 ديسمبر 1985 حكم يقضي برفض الدعوى القضائية وتقبلت تونس الحكم للمرة الثانية.