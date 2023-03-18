جرحى “بركان الغضب”: حكومة الدبيبة أوقفت منحتنا وطلبنا اللجوء إلى ألمانيا

قال الجريحان من بركان الغضب “عبد المالك التومي” و “منذر الشعباني” إن حكومة “الدبيبة” أوقفت منحة الجرحى في الساحة الألمانية، ولم تدفع مصاريف العلاج منذ 9 أشهر، ولجأنا إلى السفارة الليبية، ولم نلقى منها أي تدخل لمعالجة الإشكاليات التي تواجه الجرحى ولم تستعرف بنا، وقالت لنا حرفيا “لا دخل لنا بمعاناتكم حتى ترسل الدولة مخصصات علاجكم”.

أضافا في تصريحات صحفية أن اللجنة المشرفة على الجرحى بألمانيا تبذل قصارى جهدها معنا رغم بعض الأخطاء التي ترتكب منها، وحكومة “الدبيبة” أوقفت الوديعة الخاصة بعلاج الجرحى بحجة أن هناك أشخاص ليسوا بجرحى، ونحن نستنكر ذلك ونحمل مسؤولية معاناة الجرحى لـ “الدبيبة”.

أضافا أن حالة جرحى “بركان الغضب” في الساحة الألمانية يرثى لها، حيث تم حجز جوازات سفرهم من قبل أصحاب البيوت المستأجرة منهم، بسبب تراكم الديون عليهم منذ يوليو الماضي، و بعض الجرحى قدم على اللجوء الانساني حتى يستطيع الحصول على العلاج اللازم وتوفير حاجياته اليومية، و هناك بعض الجرحى اضطروا إلى بيع قنينات الماء الفارغة حتى يتحصل على قوت يومه.

واختتما: “نطالب حكومة “الدبيبة” بالنظر إلى معاناة الجرحى في ألمانيا وباقي الساحات الأخرى، بدل من حل اللجان واتخاذ قرارات غير مدروسة كان أخرها نقل ملف علاج الجرحى إلى جهاز الطب العسكري.”