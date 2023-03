ليبيا – قال عبدالرزاق العرادي القيادي في حزب العدالة والبناء إن البيان الرئاسي الذي يصدر من مجلس الأمن لا يحمل قوة قانونية، ويعبر عن موقف موحد للمجلس، ويدخل ضمن أرشيف المجلس فقط.

العرادي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي” فيس بوك” ،أضاف:” للعلم البيان الرئاسي الذي يصدر من مجلس الأمن لا يحمل قوة قانونية، ولكنه يعبر عن موقف موحد للمجلس، ويدخل ضمن أرشيف المجلس فقط، وبما أنه لا يصدر إلا بالإجماع، فاللغة عادة تهبط فيه إلى نقطة تتقاطع فيها المواقف السياسية للدول الخمس عشرة“.

Shares

The post العرادي: البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بشأن ليبيا لا يحمل قوة قانونية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية