تفاصيل القبض على سوداني متهم بسرقة محل يعمل به في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت عن تمكن “مركز شرطة الصابري” من ضبط سوداني الجنسية قام بسرقة مبلغ مالي 5600 دينار من محل ملابس يعمل به كبائع ويلوذ بالفرار .

وياتي ذلك إستجابة لشكوى مواطن يمتلك محلاً لبيع الملابس تقدم بها إلى مركز شرطة الصابري ضد شخص سوداني الجنسية يعمل عنده كبائع قام بسرقة مبلغ مالي وقدره 5600 دينار ولاذ بالفرار .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز المقدم فرج العشيبي تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب حيث إنطلق أعضاء التحريات بالمركز إلى محل سكن الشخص المطلوب بمنطقة حي السلام بالقرب من المدرسة الباكستانية وعند وصولهم أفاد جيرانه بالسكن بأنه غير موجود ولم يأتي للمنزل الخاص به وتم تحديد عدة أماكن يتردد عليها الشخص المطلوب .

ووردت معلومات بتواجد الشخص المطلوب بالمنطقة الصناعية بالقرب من سلخانة الجمل وتم الإنتقال وضبطه متلبسا بالمبلغ المسروق وتم الإنتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى خ.لا.خ من مواليد 1999 سوداني الجنسية وإعترف بما نُسب إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة.