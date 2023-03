ليبيا – قال المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الوكالة تعمل على التحقق من الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام بشأن عثور قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر الخميس على براميل اليورانيوم المفقودة من موقع تخزين في سبها.

المكتب الإعلامي لوكالة “نوفا” الإيطالية، أضاف: “نحن على علم بالتقارير الإعلامية التي تفيد بأنه تم العثور على كمية اليورانيوم المفقودة وتعمل الوكالة بنشاط للتحقق منها”.

Shares

The post الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نعمل على التحقق من أنباء العثور على براميل اليورانيوم المفقودة في ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية