مجلس النواب يشيد بالموقف المصري المؤكد على الشرعية الليبية

أشاد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بالموقف المصري المؤكد على التمسك بالشرعية المُمثلة للشعب الليبي، والحفاظ على وحدة ليبيا وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحقيقاً لإرادة الشعب الليبي والرفض التام للتدخلات الخارجية.

وتوجه رئيس مجلس النواب، بالشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعباً لوقوفها مع ليبيا وشعبها.

والخميس، عبرت وزارة الخارجية المصرية عن أسفها إزاء البيان الرئاسي الخاص بليبيا، والمزمع إصداره عن مجلس الأمن الدولي، غدا الجمعة، وذلك بعد نشر مسودة للبيان.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن مصر أخذت علماً بصدور البيان الرئاسي الخاص بليبيا عن مجلس الأمن، وأنه على الرغم مما احتواه البيان من ترحيب بالتقدم المُحرز على مستوى الإطار الدستوري والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، والإقرار باستمرار الدور الذي يضطلع به مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، إلا أنه من المؤسف أن يشجع مجلس الأمن مبادرة تستهدف تشكيل فريق ليبي رفيع المستوى لمتابعة والإعداد للعملية الانتخابية في ليبيا في افتئات واضح على دور المؤسسات الليبية الشرعية والمنتخبة.

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واستغرب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية من دعم مجلس الأمن لمبادرات مبهمة وغير محددة المعايير والأهداف، في محاولة لإضفاء الشرعية على عملها، وأن يتم استخدام صياغات غير محكمة مثل “الجهات الفاعلة الأمنية” بما يفتح المجال للتأويل والتناقض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأوضح أن كل هذا من شأنه أن يزيد من حالة الانقسام والتناحر على الساحة الليبية، ويقوض من فرص إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت في إطار توافق وطني ليبي.