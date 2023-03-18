العرفي يوضح موعد إنجاز اللجنة المشتركة للقوانين الانتخابية  

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب “عبد المنعم العرفي”، إن التعديل الدستوري الثالث عشر حدد 6 أعضاء من المجلسين بناءً على الدوائر الانتخابية الــ 13 في ليبيا.

وأضاف في تصريحات صحافية، اليوم السبت، إن التعديل الدستوري الثالث عشر أمهل اللجنة المشتركة لوضع القوانين الانتخابية شهرين لإنجاز هذه القوانين.

وتابع العرفي في تصريحه، “حتى اللحظة لم يتم تحديد آلية اختيار أعضاء اللجنة؛ ولكن قد توكل مهمة اختيار أعضائها إلى هيئة رئاسة المجلس، وقد يكون معيار اختيار أعضاء اللجنة الممثلين لمجلس النواب مبنيا على الأقاليم الثلاثة بحيث يتم اختيار عضوين عن كل إقليم مع مراعاة الكفاءة والخبرة القانونية”.