شركة الكهرباء: الكشف على الوحدة الغازية الخامسة بمحطة الجبل الغربي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء البدء في أعمال الكشف الدوري على الوحدة الغازية الخامسة بمحطة كهرباء الجبل الغربي.

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه جرى استبدال كرسي التحميل للضاغط بمساعدة شركة سيمنس للطاقة الألمانية وكذلك الكشف على المحول الرئيس للوحدة من قبل فريق الدعم الفني لشركة ألجيك للطاقة؛ ضمن عقد الصيانة طويل الأجل لوحدات التوليد بهدف دعم الشبكة والرفع من كفاءتها .

وفي سياق منفصل يتواصل العمل على استكمال خط نقل الطاقة الكهربائية (إجدابيا – السرير) 400 ك.ف من داخل محطة كهرباء السرير الغازية، مما يساهم في نقل الطاقة المنتجة من المحطة إلى الشبكة العامة .