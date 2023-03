تاياني: نطالب بتدخلات قوية للتصدي لتدفقات الهجرة خاصة من ليبيا وتونس

ليبيا – دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى ضرروة مواصلة العمل عبر القيام بتدخلات قوية منع مغادرة المهاجرين غير الشرعيين خاصة من ليبيا وتونس نحو السواحل الإيطالية.

تاياني وفي تصريحات إعلامية نقلتها وكالة “نوفا” الإيطالية ،أضاف: “نعمل على زيادة المساعدات لخفر السواحل الليبي من خلال تسليم ثلاثة زوارق دورية جديدة لدعمه في وقف قوارب الهجرة السرية.”

وأردف:”نحن بالتأكيد بحاجة لمزيد الدعم الأوروبي وتدخلات قوية لمنع المغادرين خاصة من ليبيا وتونس”.

وذكر بأنه طلب من مصر عمل قوي للتحكم في التدفقات ودعم تونس أيضا،مشيرا إلى أن السفير المصري قام بإحالة الطلب على الحكومة في تونس عقب المحادثات المصرية الإيطالية في القاهرة.

