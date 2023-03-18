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رئيس مجلس النواب يشيد بدور الجمهورية المصرية في التمسك بالشرعية المُمثلة للشعب الليبي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 18 مارس 2023 (وال) _ أشاد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح  بالمواقف الراسخة للشقيقة جمهورية مصر العربية، في التمسك بالشرعية المُمثلة للشعب الليبي، والحفاظ على وحدة ليبيا وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تحقيقاً لإرادة الشعب الليبي والرفض التام للتدخلات الخارجية.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، فقد توجه رئيس المجلس بالشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعباً لوقوفها مع ليبيا وشعبها. (وال _ بنغازي)

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وكالة الانباء الليبية وال

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