ليبيا تشارك في المؤتمر السنوي لمكافحة المنشطات بسويسرا

شاركت ليبيا في المؤتمر السنوي لمكافحة المنشطات الذي ينعقد بمدينة لوزان بسويسرا يومي 14-15 مارس الجاري.

ومثل الوفد الليبي الدكتور محمد الفقيه رئيس اللجنة الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات، حيث التقى مندوب اليونسكو في المؤتمر، رينارد يوثبارن، المسؤولة عن متابعة دور جميع الدول الأطراف في المدونة الدولية لمكافحة المنشطات والتي تحمل ليبيا عضويتها منذ 2008.

واجتمع المكتب الأفريقي بجميع رؤساء ومندوبي اللجان الأفريقية لمناقشة جميع الأمور والعقبات التي توجههم.

واختتمت أعمال المؤتمر الدولي بتوصيات دولية منها إنشاء لجنة الرياضيين بالوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وتفعيل العمل الإلكتروني اللوحي.