القطراني يتابع منافسات دوري أبطال إفريقيا من ملعب شهداء بنينا

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تابع نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني منافسات دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الترجي التونسي والمريخ السوداني رفقة مدير مكتب القائد العام الفريق خيري التميمي ، ورئيس الاتحاد الرياضي العسكري اللواء هاشم بورقعة وسط حضور كبير من الجماهير الليبية والسودانية والتونسية .

رئيس نادي المريخ السوداني اعرب عن شكره وتقديره للترحاب الذي لاقاه الفريق في مدينة بنغازي ، وبدوره كرّم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر بدرع وغلالة فريق المريخ السوداني كعربون صداقة ومحبة .

تأتي هذه المباراة ضمن تصفيات دوري ابطال أفريقيا ، وذلك بعد أن تم اختيار ملعب شهداء بنينا من قبل نادي المريخ السوداني ليكون الملعب الذي سيلعب مبارياته عليه.

مدينة بنغازي إحتضنت الفرق المشاركة باقتدار ورعاية من الحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة ضمن هذه المجموعة وأثبتت بأنها وجهة دولية بإمتياز ، وهذا ما لاقته وصرحت به الاندية التى لعبت مبارياتها على ارضية ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي.