عقيلة يشيد بموقف مصر المتمسك بشرعية مجلس النواب في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أشاد، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اليوم السبت، بالمواقف الراسخة لجمهورية مصر العربية، في التمسك بالشرعية المُمثلة للشعب الليبي، والحفاظ على وحدة ليبيا وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحقيقاً لإرادة الشعب الليبي والرفض التام للتدخلات الخارجية.

ووجّه، رئيس مجلس النواب، في تصريح للمتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعباً لوقوفها مع ليبيا وشعبها.

جاء ذلك، بعدما عبّرت الخارجية المصرية عن أسفها لتشجيع مجلس الأمن الدولي مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باثيلي والتي تستهدف تشكيل فريق ليبي رفيع المستوى للإعداد للعملية الانتخابية بالبلاد.

واعتبرت، على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، أن ذلك يعد تقويضاً وافتئاتاً واضحاً على دور المؤسسات الشرعية والمنتخبة في ليبيا.

وصرح المتحدث، أن مصر أخذت علما بصدور البيان الرئاسي الخاص بليبيا عن مجلس الأمن، وأنه على الرغم مما احتواه البيان من ترحيب بالتقدم المُحرز على مستوى الإطار الدستوري والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، والإقرار باستمرار الدور، الذي يضطلع به مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، إلا أنه من المؤسف أن يشجع مجلس الأمن مبادرة تستهدف تشكيل فريق ليبي رفيع المستوى لمتابعة والإعداد للعملية الانتخابية في ليبيا في افتئات واضح على دور المؤسسات الليبية الشرعية والمنتخبة.