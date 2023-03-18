في لقاء مع أعيان من مصراتة والزنتان.. الدبيبة: يجب الاستفتاء على القاعدة الدستورية

استقبل رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، بمنزله، عددا من أعيان مدينتي الزنتان ومصراتة.

وقالت حكومة الوحدة في بيان إن اللقاء جرى بحضور وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، ورئيس الأركان العامة بالحكومة محمد الحداد، ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات والصناعة لشؤون المناطق الصناعية.

وخلال كلمات عدّة، أكد الأعيان من المدينتين شكرهم لحكومة الوحدة الوطنية على الاستقرار الذي تعيشه بلادنا، وتقديرهم للجهود المبذولة منها تجاه أسر الشهداء والمفقودين، مشيدين بتضحيات رجال الوطن من المدينتين وكل المدن الليبية تجاه ثورة الشعب الليبي في فبراير 2011، وفق البيان.

وبحسب البيان، أكد الدبيبة، أن الجهود الوطنية من كل المدن الليبية لا بدّ من توحيدها للوصول ببلادنا إلى مرحلة الاستقرار الدائم من خلال انتخابات نزيهة وعادلة.

وتابع البيان: في ختام اللقاء، أكد المجتمعون ضرورة إشراك الليبيين في تقرير مصيرهم بالاستفتاء على القاعدة الدستورية ورفضهم للمراحل الانتقالية التي لن تصل بالبلاد لمرحلة الاستقرار على حد تعبيرهم.