الرقابة على الأغذية والأدوية تصدر توضيحًا بشأن لحوم الجاموس الهندي

ليبيا – أصدر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بيانًا توضيحيًا بخصوص ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن لحم الجاموس الهندي والدور الرقابي حياله.

المركز أوضح عبر مكتبه الإعلامي أنه جهة فنية يعمل حسب مايرد إليه من الجهات التشريعية من قوانين ومواصفات قياسية حيال المواصفات التي تنظم نسب ومكونات المنتجات الغذائية أو تعميمات من جهات المعنية حيال منع توريد منتج.

وأشار إلى أنه يختص بالاجراءات التي تتعلق بكافة التحاليل المخبرية اللازمة حسب مانصت عليه المواصفة القياسية 604/2013 وهذا ما يتم فعليًا على جميع الشحنات الواردة عبر المنافذ بحيث تجري جميع التحاليل اللازمة ومن ثم يتم الإفراج عن الشحنات من عدمه.

أما فيما يخص منح إذن بالاستيراد من عدمه فهو اختصاص أصيل للمركز الوطني للصحة الحيوانية فوجب التوضيح بأن المركز مهمته فنية ويقوم بتنفيذ ما يحال إليه من تعميمات كما ذكر أعلاه كتعليمات من جهة الاختصاص تمنع توريد منتج ما أو تطبيق مواصفة صادرة من الجهات المعنية والعمل عليها مخبريًا أو إحالة إذن الإستيراد من الجهات المختصة للمنتج وإجراء تحاليل اللازمة عليه صحيًا وقياسيًا ومن ثم منحه أذن الإفراج من عدمه حياله.

