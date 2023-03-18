الشعباني: قرار الدبيبة بإلغاء شرعية المجتمع المدني.. ظالم 

أدان رئيس منظمة نور الحياة لحقوق الإنسان بليبيا “منذر الشعباني”، التعميم الصادر عن حكومة الدبيبة المؤرخ في (13-3-2023) الذي ينص على عدم شرعية كافة مؤسسات المجتمع المدني، بناء على فتوى من إدارة بالمجلس الأعلى للقضاء رقم (37/16,2) المؤرخ في (8-3-2023).

أضاف في تصريحات صحفية أن هذا قرار في غير محله وظالم، وهناك منظمات تعمل منذ سنوات ولها باع في العمل المدني والمجتمعي، ويصدر قرار بإلغائها بين يوم وليلة وذلك أمر غير مقبول.

ولفت إلى أن القرار جاء بناء على فتوى قانونية وليس حكما قضائيا، وستؤدي هذه الفتوى إلى خيبات الأمل والإحباط وربما يؤثر بشكل سلبي علي الجميع، ويؤدي إلى فتور في برامج وخطط عمل المنظمات داخل ليبيا.