عقيلة يشيد بتمسك مصر بالشرعية في ليبيا

العنوان

أشاد، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بالمواقف الراسخة لجمهورية مصر العربية، في التمسك بالشرعية المُمثلة للشعب الليبي، والحفاظ على وحدة ليبيا وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحقيقاً لإرادة الشعب الليبي والرفض التام للتدخلات الخارجية.

وشكر عقيلة، في تصريح للمتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم السبت، الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية قيادةً وحكومة وشعبا لوقوفها مع ليبيا وشعبها.

وكانت مصر قد عبّرت عن أسفها لتشجيع مجلس الأمن الدولي مبادرة تستهدف تشكيل فريق ليبي رفيع المستوى للإعداد للعملية الانتخابية بالبلاد.

واعتبرت، في تصريح للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، أن ذلك “يعد تقويضاً وافتئاتاً واضحاً على دور المؤسسات الشرعية والمنتخبة في ليبيا”.

وقال أبوزيد، إن “مصر أخذت علما بصدور البيان الرئاسي الخاص بليبيا عن مجلس الأمن، وأنه على الرغم مما احتواه البيان من ترحيب بالتقدم المحرز على مستوى الإطار الدستوري والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، والإقرار باستمرار الدور، الذي يضطلع به مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، إلا أنه من المؤسف أن يشجع مجلس الأمن مبادرة تستهدف تشكيل فريق ليبي رفيع المستوى لمتابعة والإعداد للعملية الانتخابية في ليبيا في افتئات واضح على دور المؤسسات الليبية الشرعية والمنتخبة”.

وأعلن مجلس الأمن، دعمه لمبادرة الممثل الخاص للأمين العام، لإطلاق فريق ليبي رفيع المستوى للانتخابات، بتيسير من الأمم المتحدة، على وجه الخصوص.