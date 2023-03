حكومة الدبيبة توقع مع النيجر مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع طريق العبور ( مصراتة – تمهنت – أغاديس )

ليبيا – وقع وزير المواصلات في حكومة تصريف الأعمال محمد الشهوبي مع وزير التجارة بدولة النيجر مذكرة تفاهم بشأن البدء في تنفيذ مشروع طريق العبور تنطلق من المنطقة الحرة ( مصراتة – تمهنت – اغاديس ).

وزارة المواصلات ذكرت عبر مكتبها الإعلامي أن توقيع المذكرة تمت برعاية رئيس دولة النيجر ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة خلال افتتاح فعاليات ملتقى ومعرض صنع في ليبيا المنعقد تحت شعار ( النيجر أرض الفرص الواعدة وتجارة العبور).

ونوهت الوزارة إلى أن الطريق المراد تنفيذه استراتيجي شرياني يربط ليبيا باعتبارها بوابة أفريقيا بدول ما وراء الصحراء.

وأفادت الوزارة بأن المشروع يشكل نقلة نوعية في اقتصاد البلدين لما يحققه من أرباح من خلال تحول المنطقة إلى مركز للتجارة وتدفق السلع والبضائع وحركة العبور والتنقل.

