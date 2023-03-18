البعثة الأممية تقدم للمنفي قائمة بسبعة مبادئ وتوصيات لحقوق الإنسان

طرابلس 18 مارس 2023 (وال)- قدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والسفير الهولندي في ليبيا إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، قائمة بسبعة مبادئ وتوصيات لحقوق الإنسان بناء على مشاورات أجرتها مع أكثر من 500 ليبية وليبي.

وبحسب ما أعلنته البعثة عبر صفحتها على شبكة الواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فإن هذه الوثيقة التي قدمت يوم الأربعاء الماضي تًعد تتويجًا لسلسلة من الحوارات التي نُظمت على مدى عامي 2022 – 2023 من قبل الفريق العامل المعني بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، برئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالتعاون مع هولندا وسويسرا بإعتبارهما عضوين في لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا المنبثقة عن عملية برلين، مشيرة إلى أنه كان من بين المشاركين ممثلون عن منظمات المجتمع المدني، ونشطاء، وشباب، وفاعلون حكوميون، وعمال، ومجموعات تمثل الضحايا، ومدافعون عن حقوق الإنسان، ومحامون، ومجموعات نسائية، وخبراء وأكاديميون، وإعلاميون.

ووفقًا لمديرة دائرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سوكي ناغرا، أن الليبيين والليبيات اعتبروا خلال الحوارات “انتهاكات حقوق الإنسان، والإقصاء والتهميش، من الأسباب الجذرية التي تكاد ترافق جميع دوافع النزاع وعدم الاستقرار في ليبيا”.

وأضافت أن الليبيات والليبيين “حريصون على وطنهم، ومتشبثون بحقوقهم المدنية والسياسية، ويريدون تحسين ظروفهم المعيشية. (وال)

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