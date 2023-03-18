“أمن طرابلس” تنهي استعداداتها لشهر رمضان وخطة مرورية شاملة لتسيير الحركة

الوطن| رصد

عقدت مديرية أمن طرابلس، اجتماعها الأمني الأسبوعي للقيادات الأمنية بحضور مدير الأمن اللواء خليل وهيبة، إلى جانب مساعدي مدير الأمن للشؤون الأمنية اللواء رمضان برباش والشؤون العامة اللواء محمد زرتي.

وخلال الاجتماع الذي عُقد بديوان المديرية أعلن وهيبة حالة التأهب لتأمين الشوارع والميادين خلال شهر رمضان المبارك، حيث كلف مساعديه ورئيس مكتب شؤون المرور بضرورة بذل مزيد من الجهد وتكثيف الحملات الأمنية للتصدي لأي مظهر من مظاهر الجريمة، خاصة التسول.

كما وجّه وهيبة باستنفار كل الجهود الأمنية، والسعي إلى الوصول لأفضل معدلات الأداء الأمني، لمواجهة المشاكل وتسيير الحركة المرورية على كل الطرقات والميادين الرئيسية وذلك من خلال وضع خطة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة والتيسير على المواطنين مستخدمي الطرقات.